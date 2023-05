Iga Swiatek si ritira! Elena Rybakina approda in semifinale

Iga Swiatek, la dominatrice delle ultime due edizioni del torneo della Capitale, è stata costretta al ritiro. La polacca ha terminato anzitempo la sua partita contro la n.6 del mondo, la kazaka Elena Rybakina, sul punteggio di 2-6 7-6 (3) 2-2.

Nel primo set Swiatek è dominatrice assoluta, gestisce gli scambi senza perdere campo e costringe l'avversaria a recuperi affannosi. La numero uno del mondo sfrutta gli angoli del campo per imporre la superiorità che la porta subito sul 4-0. La kazaka cerca di recuperare nei suoi turni di servizio ma Swiatek chiude con un netto 6-2.

Il break in apertura nel secondo set della due-volte vincitrice degli Internazionali di Roma sembra essere il segnale della fine per la kazaka. Ma la polacca subisce un contro break nell'ottavo game, Rybakina comunque è sempre sulle spine, salva tre palle break nel nono game e due nell’undicesimo, guadagnandosi il tie-break. Nel “dentro o fuori” è la n.6 WTA a vincere 7-3, con la polacca sofferente al ginocchio della gamba destra. Non è un caso che sia necessario il MTO.

Nel terzo set la n.1 del ranking stringe i denti nei primi quattro game, ma è molto sofferente e sul punteggio di 2-2 è costretta al ritiro, regalando la vittoria a Rybakina. Una partita che pareva saldamente nelle mani della numero 1 fino al settimo gioco del secondo set. Da quel momento, infatti, Elena Rybakina strappa il servizio a Swiatek, momento chiave che cambia completamente l'andamento del match. Il problema fisico alla gamba destra emerso nel corso del tie-break ha portato all’inevitabile decisione, soprattutto pensando all’appuntamento parigino del Roland Garros, dove difende il titolo conquistato nell'ultima edizione. Prosegue, quindi, l’avventura a Roma di Rybakina che affronterà in semifinale la lettone Jelena Ostapenko.