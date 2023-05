Kosovo: scontro manifestanti e forze della KFOR: 11 italiani feriti, 3 gravi non in pericolo di vita

Alta tensione in Kosovo dove la missione KFOR della NATO ha usato oggi gas lacrimogeni e bombe stordenti per disperdere i manifestanti serbi che nella città settentrionale di Zvecan protestavano davanti al municipio per chiedere la rimozione del nuovo sindaco che fa parte della maggioranza albanese. Negli scontri di oggi, ancora in corso, circa 41 feriti del contingente multinazionale durante il contenimento dei manifestanti (ma i numeri sono in aggiornamento) e 11 sono italiani di cui 3 in modo serio: avrebbero riportato ustioni e fratture. Il Comandante della Missione KFOR, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione ed esprime la sua solidarietà agli uomini e alle donne della missione rimasti feriti durante gli scontri e che ha dichiarato: "Gli attacchi ingiustificati alle unità della Nato sono inaccettabili e la Kfor continuerà a adempiere al suo mandato in modo imparziale". Il Ministero dell Difesa italiana ha fatto sapere: “Questo pomeriggio unità di KFOR sono state impiegate nel contenimento di violente manifestazioni nelle 4 municipalità del Nord del Kosovo. Durante il contrasto delle frange più attive della folla, diversi soldati del contingente italiano appartenenti al 9 reggimento Alpini l'Aquila hanno riportato ferite da trauma e ustioni dovute all'esplosione di dispositivi incendiari. Prontamente soccorsi dalle unità mediche di KFOR, sono attualmente sotto osservazione del personale sanitario che ne sta accertando le condizioni.” "A nome mio e del governo, esprimo i miei più sinceri sentimenti di vicinanza ai militari italiani che sono rimasti feriti durante i disordini in Kosovo". Lo afferma in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Esprimo inoltre la più ferma condanna dell'attacco avvenuto a danno della missione Kfor che ha coinvolto anche militari di altre nazioni", aggiunge Meloni. "Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

"La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono vicinanza e augurano una pronta guarigione ai militari NATO KFOR italiani, ungheresi e moldavi rimasti feriti negli scontri in Kosovo", si legge in un tweet del ministero della Difesa

"La Nato condanna con decisione attacchi non provocati contro le forze Kfor nel nord del Kosovo che hanno provocato il ferimento di diversi fra loro", si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Alleanza atlantica in cui non si precisa né il numero né la nazionalità delle vittime. "Tali attacchi sono totalmente inaccettabili. La violenza deve fermarsi immediatamente. Sollecitiamo entrambe le parti da evitare azioni che infiammino ulteriormente le tensioni e di impegnarsi nel dialogo", si precisa. "Kfor adotterà tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e continuare ad agire in modo imparziale, come previsto dal suo mandato iscritto nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu 1244 del 1999", si conclude.