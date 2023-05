La Thailandia volta pagina, verso il voto

Se è vero che le elezioni di domenica 14 maggio sembrano poter cambiare il corso della Thailandia, un dato aiuta a capire in quale direzione potrebbe andare: su 52 milioni di elettori, 3,3 milioni votano per la prima volta. I giovani sono oggi l'ago della bilancia: saranno loro, probabilmente, a decidere il futuro della seconda economia del Sudest asiatico, un Paese contemporaneo di antiche tradizioni, pervaso da tutte le contraddizioni della modernità e della globalizzazione. Con un sistema politico complesso e volatile, segnato da una variabile indipendente di gran peso: il potere dei militari. Sono gli stessi militari, o i loro eredi, che nel 2014 misero fine a un lungo periodo di instabilità e proteste con un golpe che silenziò la democrazia - restituendo il controllo formalmente alla monarchia e sostanzialmente ai grandi poteri economici. Pochi anni dopo, nel 2017, furono i militari a stilare la nuova Costituzione che domenica viene messa alla prova. Una Costituzione che prevede sì libere elezioni per la Camera, ma che riserva al Senato altri 250 seggi - sottratti al voto perchè tutti decisi direttamente dai militari stessi. Del resto, i militari non sono solo una élite strettamente intrecciata con le leve economiche, ma uno dei grandi settori sociali che compongono il variegato corpo elettorale del Paese. Schematizzando brutalmente, si possono individuare cinque basi sociali che costituiscono le basi dei principali partiti politici: i militari, i lealisti monarchici, i populisti, i tecnocrati, i giovani e giovanissimi. Diventa più facile così decifrare chi si contende la vittoria alle urne e perchè.

Vediamo.

Ap Prayut Chan-o-cha, candidato alle elezioni parlamentari in Thailandia 2023

I militari di Prayut Prayuth Chan-o-cha e il vice primo ministro Prawit Wongsuwon guidano il fronte dei conservatori e dei monarchici. Ptrayut, ex generale dell'esercito in pensione, è alfiere della linea dura del tradizionlismo ma ha dovuto piegarsi a non pochi compromessi, anche per sopravvivere a una serie di inchieste. I militari sono stati criticati per la pessima gestione dell'economia e della pandemia, ma la loro base elettorale è sempre solida, come è solida la loro presa sugli apparati di potere e dello Stato.

Ap Paetongtarn Shinawatra, candidata alle elezioni parlamentari in Thailandia 2023

I populisti della famiglia Shinawatra La candidata del principale partito di opposizione, Pheu Thai, si chiama Paetongtarn Shinawatra ed è la figlia del più famoso Thaksin Shinawatra: altrimenti noto come "il Berlusconi thailandese", ex premier e magnate delle comunicazioni, accusato di corruzione e da anni in esilio all'estero. In caso di vittoria della figlia, neomamma che ha condotto una campagna efficace su aumento dei salari e distribuzione di aiuti pubblici, Thaksin potrebbe godersi un trionfale rientro in patria. Pheu Thai ha la propria base principalmente nella Thailandia rurale, nel profondo nord agricolo, nei piccoli commercianti che chiedono meno tasse e meno burocrazia.

Ap Pita Limjaroenrat, candidato alle elezioni parlamentari in Thailandia 2023