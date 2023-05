Lo strano caso del satellite nordcoreano, lanciato e caduto in mare

Partire, è partito. Che cosa fosse esattamente, non è ancora chiaro. Dove sia finito, invece, ormai si sa: in mare.

Ma andiamo con ordine. Le autorità della Corea del Nord avevano annunciato giorni fa l'imminente messa in orbita del loro primo satellite militare spia. Per la precisione, tra il 31 maggio e l'11 giugno.



Questa notte, Seul ha segnalato il lancio di un “veicolo spaziale”. La notizia ha innescato immediatamente l'allerta, sia in Corea del Sud che in Giappone. I funzionari di Seul hanno inviato avvisi tramite altoparlanti pubblici e smartphone affinché i cittadini si preparassero all'evacuazione. Il Giappone ha lanciato brevemente un raro allarme di emergenza per la prefettura di Okinawa, esortando i residenti a mettersi al riparo: il sistema di allarme J-Alert ha esortato i residenti dell'isola a "rifugiarsi immediatamente all'interno di un edificio o sottoterra". Entrambi gli allarmi sono stati presto revocati: nel caso sudcoreano, dicono le autorità, in quanto diramato "per errore”.

Ciò che non è stato subito chiaro è di che cosa esattamente si trattasse: se un razzo destinato effettivamente a portare in orbita un satellite o un missile balistico come i numerosi altri già testati da Pyongyanhg. E quindi dove fosse finito - se in orbita o in mare. Le autorità militari sudcoreane hanno fatto sapere che il missile è stato lanciato da Tongchang-ri, sulla costa occidentale del Nord, ha sorvolato le acque all'estremo ovest dell'isola di Baengnyeong, al confine con il sud, prima di scomparire dai radar.

A sciogliere il giallo alla fine è intervenuta direttamente la Corea del Nord.

C'è stato un problema nel lancio, hanno fatto sapere da Pyongyang: un incidente, il secondo stadio del razzo non ha funzionato, il nuovo motore si è rivelato instabile, insomma il missile è caduto in mare. Si dovrà “verificare il grave difetto” e un secondo lancio verrà condotto "al più presto”, aggiungono.