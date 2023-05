Mattarella: "L'indipendenza delle toghe è patrimonio irrinunciabile"

“Sono molto lieto di partecipare alla presentazione dell'attività formativa organizzata per il 2023 dalla Scuola superiore, anche perché coincide con l'inaugurazione della sua terza sede” dice presidente Sergio Mattarella intervenendo alla Cerimonia di inaugurazione delle sede della Scuola Superiore della Magistratura.

"La scelta di Castel Capuano assume grande significato sotto il profilo della storia del diritto. E', infatti, tradizionalmente, sede giudiziaria. Già nel 1540 con le Corti di Giustizia, civili e criminali. Dal 1861 e fino a non molti anni addietro è stato sede degli uffici giudiziari di Napoli".

"In questi ambienti si è affermata l'importante Scuola dei giuristi napoletani, che affonda le proprie radici nella prima università 'laica' istituita, nel 1224 da Federico II, con lo scopo dichiarato di 'formare' il gruppo dirigente necessario per il governo dello Stato", ricorda Mattarella.

"In questo luogo, oggi, la Scuola superiore della Magistratura offre ulteriori percorsi formativi. Si arricchisce così il panorama dei corsi, ai quali possono accedere anche esponenti dell'avvocatura, aspetto che contribuisce a completare la visione d'insieme del processo e della funzione cui esso assolve - aggiunge il Capo dello Stato - proprio alle recenti riforme, sia del processo civile che di quello processo penale, sono dedicati alcuni dei corsi in programma per il 2023, nella consapevolezza dell'importanza della fase di prima applicazione delle innovazioni legislative. Va espresso apprezzamento per l'orizzonte culturale con cui la Scuola ha tempestivamente risposto all'esigenza di aggiornamento formativo, con l'intento anche di promuovere interpretazioni uniformi sul territorio nazionale delle nuove discipline processuali".

"E' indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato".