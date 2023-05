Matteo Messina Denaro ha incontrato in carcere Lorenza, la figlia mai riconosciuta

Lorenza è diventata la grande inquietudine di Messina Denaro negli ultimi anni. Nei messaggi che sono stati trovati nel covo di Campobello, i carabinieri del Ros hanno scoperto che l'uomo aveva scritto decine di biglietti mai spediti alla figlia. In uno di questi, Messina Denaro scriveva: "Stai lontana dai mondi che non conosci. Io sono entrato in altri mondi al prezzo della sofferenza, ma tu non osare mai, ti prego". Parole che rivelano un'anima tormentata e un profondo desiderio di proteggere la figlia.