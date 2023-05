Mercati: partenza in rialzo, scende ancora il gas

Avvio in rialzo per le borse europee che credono in un vicino accordo tra democratici e conservatori per il tetto del debito Usa. Milano e Londra salgono di mezzo punto percentuale, Parigi +0,36%, Francoforte +0,29%. A Piazza Affari in evidenza Stm +2% dopo la volata messa a segno dal Nasdaq grazie alla corsa del colosso Nvidia.

Scende ancora il prezzo del gas, a 24,6 euro al mwh, al minimo da dicembre 2021.

In rialzo lo spread a 187 punti base, il rendimento dei Btp sale al 4,37%.

Attesi oggi dati sugli ordini di beni durevoli in Usa.