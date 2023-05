Milano, agenti picchiano con manganelli una transessuale, il video scuote l'opinione pubblica

Sono immagini violente, si vede una donna a terra, viene brutalmente picchiata da agenti di polizia locale con manganelli, le spruzzano spray addosso. Lei alza le mani in segno di resa, ma non basta a placare la rabbia dei quattro uomini. Prima di ammanettarla, schiacciandola a terra, trascorrono almeno 50 secondi di botte.

E' accaduto questa mattina in zona Bocconi. Si è poi appreso che si tratterebbe di una persona transessuale di origine brasiliane. A riprendere tutto un cittadino da un palazzo sovrastante.

La Procura di Milano è già in contatto per le indagini con la polizia locale, della vicenda sono stati informati il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e sarà aperto un fascicolo di indagine.

Secondo fonti sindacali del corpo di piazza Beccaria la transessuale avrebbe aggredito poco prima gli agenti. Stando a quanto ricostruito alle 8.15 alcuni genitori avrebbero richiesto l'intervento di una pattuglia per una persona nuda che con fare molesto vagava davanti all'istituto comprensivo Casa Del Sole all'interno del Parco Trotter in via Giacosa. Avrebbe anche impedito ad alcuni operatori ecologici dell'Amsa di pulire la zona.

Sempre secondo questa prima ricostruzione, sarebbe intervenuta a quel punto una seconda pattuglia che l'avrebbe fatta salire a fatica nell'auto. In quei momenti avrebbe insultato gli agenti sputando loro contro e dicendo di essere sieropositiva. Durante il tragitto verso l'ufficio centrale arresti e fermi per gli accertamenti la transessuale avrebbe cominciato a prendere a testate gli interni dell'auto di servizio. In via Castelbarco avrebbe finto uno svenimento, e sarebbe poi scappata a piedi uscendo dall'auto. Fino alla via dove poi c'è stato l'arresto immortalato dal cittadino che ha diffuso il video. L'arrestata si trova attualmente negli uffici di via Pietro Custodi.