Notte bianca della legalità: studenti e magistrati intorno ai temi della giustizia

Sabato pomeriggio 27 maggio 2023, dalle ore 14,30, la Corte di Cassazione e la Procura Generale riaprono le porte a centinaia di giovani di tutta Italia, per parlare di giustizia nella Notte Bianca della legalità, organizzata in collaborazione con Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e Associazione nazionale magistrati.



È la tappa finale di un percorso che ha visto coinvolti 14mila studenti e 350 magistrati di tutta Italia. Gli studenti hanno realizzato video e/o testi musicali sui seguenti temi: Carta Canta, ispirata ai valori della Costituzione; Lex Factor, sulla legalità; K.I.S.S. Keep It Short and Simple; Franc…Esco consapevole, sul tema del responsabile consumo di bevande alcoliche - dedicato alla memoria di Francesco Valdiserri; Anger Games, sulle questioni di genere.