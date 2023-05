Papa Francesco conferisce al presidente Mattarella il Premio Paolo VI

Nel giorno in cui si festeggia San Paolo VI, ricordando la ricorrenza della sua ordinazione sacerdotale, Papa Francesco riceve alle 11 in Vaticano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il conferimento del premio dedicato proprio a Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini.

Un riconoscimento, come spiega il sito Vatican News, per “la sua dedizione al bene comune in un impegno politico ispirato ai valori cristiani e rigoroso nel servizio delle istituzioni civili”.

In un comunicato dell'Istituto Paolo vi, promotore dell'iniziativa si legge: “In Sergio Mattarella è inoltre possibile riconoscere l’erede di una grande tradizione di politici cattolici che hanno pensato e contribuito a realizzare l’Unione Europea come spazio di convivenza pacifica e democratica tra i popoli”.

La consegna del riconoscimento avverrà nella sala Clementina del Palazzo Apostolico.