Parigi, Macron all'Arco di Trionfo per la commemorazione della fine della Seconda Guerra Mondiale

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha guidato la cerimonia tradizionale sugli Champs-Elysees di Parigi di oggi, lunedì 8 maggio, per commemorare il giorno che ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa nel 1945. Pochi i curiosi presenti sulle strade parigine. Il presidente francese ha passato in rassegna le truppe e salutato i vertici politici e militari presenti alla cerimonia.

Alle 11 ha raggiunto l'Arco di Trionfo per la deposizione della corona, riaccendere la fiamma e il minuto di silenzio davanti alla tomba del milite ignoto, alla presenza del primo ministro Elisabeth Borne. Di fronte al rischio di proteste, ricorrenti dall'adozione della riforma delle pensioni, è stata vietata qualsiasi manifestazione nei pressi degli Champs-Elysees. Sono stati inoltre predisposti filtri e il pubblico è stato tenuto a distanza di sicurezza dal corteo.