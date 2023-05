Peschereccio cinese affonda nell'Oceano Indiano: ci sono 39 dispersi

La Cina ha la più grande flotta di pesca d'altura del mondo e nel 2022 aveva circa 564.000 navi, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Spesso i pescatori rimangono in mare per mesi o addirittura anni, supportati dalle agenzie di sicurezza marittima statali cinesi e da una vasta rete di navi di supporto.



Secondo un rapporto pubblicato nel 2021 dal Trygg Mat Tracking, un gruppo di sorveglianza con sede in Norvegia, il numero di pescherecci di calamari in alto mare dell'Oceano Indiano - dove la pesca della specie non è regolamentata - è aumentato di sei volte dal 2016.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti è stata anche coinvolta in un pericoloso scontro con navi cinesi non lontano dalle Isole Galapagos dell'Ecuador nel 2022 durante una missione per ispezionare le navi alla ricerca di eventuali segni di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

I pescherecci cinesi che operano illegalmente “oscurano” il loro dispositivo di tracciamento obbligatorio che fornisce la posizione di una nave spenta, trasmettendo in modo intermittente o fornendo falsi identificatori. Se così fosse nell'ultimo affondamento, gli sforzi di salvataggio e recupero potrebbero diventare molto più impegnativi.