Pnrr, cabina di regia a Palazzo Chigi. Meloni: "Obiettivo chiaro, messa a terra delle risorse"

“Il nostro obiettivo è chiaro: ottimizzare al meglio l'occasione che arriva dal Pnrr, compiendo scelte strategiche, chiare ed efficaci, velocizzando al massimo le procedure e garantendo che le risorse possano arrivare a terra”: con queste parole la premier Giorgia Meloni accompagna l’inizio della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, introducendo la relazione semestrale delle Camere sulla sua attuazione.

“Il governo - afferma ancora la premier - continuerà a lavorare, d'intesa con la Commissione europea, non solo per conseguire i prossimi obiettivi semestrali ma per dare piena attuazione a tutto il Piano, che è e continuerà a essere uno strumento cruciale per la crescita, l'innovazione e lo sviluppo dell'Italia”.

Quello presentato oggi è il terzo rapporto sull’attuazione del Piano e la presidente del Consiglio spiega: “Il governo sul Pnrr ha lavorato fin dal suo insediamento, di concerto con l'Ue, ad una fase di ricognizione fondamentale, perché propedeutica al passo successivo: l'intensificazione del confronto, come stabilito con l'Unione europea, per formalizzare le proposte di modifica al Piano entro la scadenza prevista del 31 agosto 2023, con la contestuale integrazione del capitolo REPowerEU. Si tratta di un lavoro estremamente delicato che il governo sta portando avanti con la massima attenzione e con grande responsabilità”.

Alla cabina di regia, presieduta a Palazzo Chigi dal ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, sono presenti anche il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, la ministra per le riforme, Elisabetta Casellati, il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro per il Sud e il mare Nello Musumeci, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il ministro dell'industria e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, la ministra del Turismo, Daniela Santanché.

Gli altri ministeri saranno rappresentati da viceministri o staff tecnici, tra cui il sottosegretario Alessio Butti. Presenti anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana (in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Michele Pascale, presidente dell'Upi e il presidente dell'Anci, Antonio Decaro.