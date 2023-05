Segretario al Tesoro Usa sposta la data del possibile default al 5 giugno

"Sulla base dei dati più recenti, stimiamo che il Tesoro avrà risorse insufficienti per soddisfare gli obblighi del governo se il Congresso non alzerà il tetto del debito entro il 5 giugno", ha scritto Il Segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen in una lettera allo speaker della Camera, Kevin McCarthy.

Nella lettera Yellen ha ricordato che nei primi due giorni di giugno saranno inviati pagamenti per 130 miliardi di dollari ai veterani e alle persone iscritte ai programmi Social Security e Medicare. Una misura, ha avvertito l'ex governatrice della Federal Reserve, che lascerà il Tesoro in una posizione "estremamente precaria" riguardo alla disponibilità di risorse. Yellen ha così invitato tutte le parti interessate a negoziare "in buona fede" per ottenere al più presto un accordo di compromesso che consenta di evitare il default.

Il Segretario al Tesoro statunitense ha quindi esteso la scadenza per l'innalzamento del limite del debito federale. Yellen ha affermato che il governo potrebbe andare in default il 5 giugno senza aumentare il tetto del debito del Paese, pari a 31.400 miliardi di dollari. In precedenza, la Yellen aveva indicato tale data all'inizio di giugno, potenzialmente già il 1 giugno.