Si fabbrica a Roma Skynex, il nuovo sistema di difesa pronto a proteggere l'Ucraina

Si chiama Skynex il sistema di difesa aereo prodotto dall'azienda tedesca Rheinmetall (la stessa dei Leopard 1 e 2) che andrà a supportare le forze ucraine entro la fine dell'anno, anche se secondo alcuni la commessa è già arrivata a destinazione. Progettato in Svizzera sede dell'azienda Oerlikon ora rilevata da Rheinmetall, Skynex ha la particolarità di essere prodotto dalla filiale italiana di Rheinmetall che ha un suo stabilimento romano nella cosiddetta “Tiburtina Valley”.

"Rheinmetall fornirà due sistemi Skynex all'Ucraina entro fine 2023", ha detto domenica scosra a Keystone-ATS il portavoce della società Oliver Hoffmann, confermando un articolo del domenicale Sonntagszeitung. Per i due Skynex si parla di un valore di 183 milioni di franchi, poco meno di 182 milioni di euro.

I sistemi sono stati sviluppati dalla Rheinmetall Air Defence, che ha sede sociale a Zurigo. Come noto, la Svizzera proibisce l'esportazione di materiale bellico in direzione di Kiev, ma non il trasferimento di know-how ad altri Paesi, come specifica l'articolo 7 di una sua ordinanza in materia.

La tedesca Rheinmetall ha siti di produzione in tutto il mondo e ha da tempo rilevato la svizzera Oerlikon, dove sono stati inizialmente sviluppati i cannoni per la difesa aerea dello Skynex. Grazie alla decisione di produrre in Italia diverse parti dello Skynex si è difatti riusciti a ad aggirare il divieto svizzero.

La vendita dall'Italia di sistemi di difesa aerea sviluppati nella Confederazione è infatti legale secondo la legge elvetica. Stando alla Sonntagszeitung, due richieste per autorizzare l'esportazione dello stesso sistema erano state respinte in passato.

Lo stabilimento romano di Rheinmetall Italia è leader nella difesa aerea e nella tecnologia radar. L'azienda, conta circa 300 dipendenti, ha più di cinquant'anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di radar per la sorveglianza e l'inseguimento aereo ed è stata designata come 'radar house' di Rheinmetall. La sua produzione si concentra nel campo dei sistemi di difesa a corto e cortissimo raggio. I due sistemi Skynex per l'Ucraina dovrebbero quindi puntare a neutralizzare soprattutto droni. In tal modo Kiev si potrebbe permettere di utilizzare sistemi missilistici di difesa più complessi per razzi e minacce aeree di più ampia portata.

L'idea di questa fornitura, scrive Repubblica, è nata all’inizio dell’estate 2022. Il governo Scholz voleva aumentare il supporto all’Ucraina, anche per superare le critiche sulla scarsità degli aiuti militari tedeschi, ma non c’erano aziende in grado di produrre armi contraeree in tempi rapidi. Da Roma il premier Draghi e l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini diedero il via libera e Berlino che ha finanziato la commessa.