Si ribalta un'imbarcazione sul Lago Maggiore: un morto e quattro dispersi

Ci sarebbe una persona deceduta oltre a quattro ancora disperse nell'incidente verificatosi questa sera sul lago Maggiore, dove a causa di un violento temporale una barca con ventiquattro persone a bordo, 22 passeggeri e due persone di equipaggio si è ribaltata nelle acque tra Lisanza, nel Varesotto e Dormelletto nel Novarese.

Secondo quanto si è appreso quattordici dei naufraghi sarebbero riusciti a raggiungere la località Piccaluga, e sono stati soccorsi: quattro di loro sono stati portati in ospedale, 3 in codice verde e una in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30, l'imbarcazione sarebbe una house-boat.

Sono tutt'ora in corso le operazioni di recupero delle persone finite in acqua. La barca era stata noleggiata nel pomeriggio da un gruppo di 22 persone straniere, una comitiva di turisti inglesi che stavano festeggiando un compleanno. Il gruppo è stato colto di sorpresa dal violento temporale che si è abbattuto sul Verbano intorno alle 19. Il natante si è prima ribaltato e poi inabissato. L'allarme è stato lanciato da una barca che ha notato i dispersi in acqua.

Imponente la macchina dei soccorsi mobilitatasi per l'incidente nautico. Sono 9 le ambulanze e un'automedica giunte a bordo lago, con l'ausilio dei carabinieri di Gallarate, della Guardia Costiera del lago Maggiore e dei vigili del fuoco di Varese. Sul posto ci sono gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell'elicottero "Drago 150" e il nucleo sommozzatori di Milano, oltre alla Guardia Costiera con moto d'acqua e Carabinieri. Sono stati allertati inoltri tutti i gruppi di soccorso della zona.

Fontana: gravissimo incidente, seguo con apprensione

"Una tromba d'aria ha provocato un gravissimo incidente sul lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla guardia costiera, all'elisoccorso e alle ambulanze di Areu. 19 persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio". Così sui suoi profili social Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia