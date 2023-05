Silvio Berlusconi, atteso per oggi il settimo bollettino. Ai medici l'ultima parola su dimissioni

È atteso per oggi, probabilmente in mattinata, il bollettino medico di Silvio Berlusconi, il settimo dall'inizio del ricovero al San Raffaele, così come riferiscono fonti sanitarie. Intanto, a quasi un mese dall'arrivo in ospedale, l'ex premier avrebbe trascorso tranquillamente la ventinovesima notte di degenza.

È dal 16 aprile che il Cavaliere si trova in reparto di terapia ordinaria, dopo 12 giorni in terapia intensiva dove era arrivato lo scorso 5 aprile per via di una infezione polmonare insorta come complicanza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. In ogni caso, spetterà ai medici l'ultima parola sull'ipotesi delle dimissioni del leader 86enne: è da vedere infatti se i due specialisti che lo seguono, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, confermeranno le indiscrezioni delle ultime ore secondo cui il fondatore di FI potrebbe tornare ad Arcore nei prossimi giorni, chi dice entro la Convention del partito chi invece dopo la riunione azzurra a Milano, ormai imminente, del 5 e 6 maggio.

Il primo a parlare alla stampa di questa ipotesi è stato Fedele Confalonieri, che ieri aveva detto: "Il mio amico sta molto meglio, parlavano di dimetterlo, non so se già questa settimana" ma, aveva anche assicurato, "sta lavorando per preparare la Convention" alla quale, seppure in una forma ancora da definire, "sicuramente parteciperà".

Tajani: Berlusconi sta meglio, resta lui la guida di Forza Italia

"Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai 3.

"Mi auguro possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni, però è pienamente impegnato con la testa, con le proposte e ci incalza. È leader di una forza politica di Governo e dal San Raffaele ci dà le indicazioni giuste per lavorare nella direzione di ridurre le tasse ai cittadini: quindi bene il taglio del cuneo fiscale che noi vogliamo diventi stabile, faremo sforzi necessari per difendere il potere d'acquisto di chi guadagna meno, di fronte all'aumento dell'inflazione".

Salvini: Berlusconi può fare ancora tanto

Silvio Berlusconi "bene ha fatto e può fare ancora tanto. Spero che umanamente e prima ancora che politicamente, possa ritrovare i suoi affetti. Non vedo l'ora di ristringergli la mano. Lo ritengo un amico prima ancora che un alleato e conto di andare a trovarlo a casa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Rtl, circa l'imminente uscita dall'ospedale di Silvio Berlusconi.