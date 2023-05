Sudan, c'è l'accordo per proteggere i civili ma nessun cessate il fuoco

L'esercito e le forze paramilitari in guerra in Sudan hanno firmato un accordo per consentire l'assistenza umanitaria, ma per la tregua e il cessate il fuoco sono ancora in corso le trattative.

E' quanto emerge dai colloqui in corso a Gedda, in Arabia Saudita, definiti ''difficili'' da una fonte diplomatica americana citata dai media internazionali.

Nella "dichiarazione" le parti si impegnano a proteggere i civili sudanesi dagli scontri scoppiati lo scorso 15 aprile, a far entrare l'assistenza umanitaria, a consentire il ripristino dell'elettricità, dell'acqua e di altri servizi di base, a ritirare le forze di sicurezza dagli ospedali e a organizzare una "sepoltura rispettosa" dei morti.

I negoziati sono ancora in corso per raggiungere una nuova tregua temporanea per far entrare gli aiuti, con una proposta sul tavolo per fermare i combattimenti per 10 giorni, ha detto il funzionario statunitense, a condizione di anonimato.