Torino, i sindaci per i figli delle coppie gay: "No proposte di partito ma di amministratori locali"

Oltre 300 sindaci da tutta Italia sono arrivati questa mattina al Teatro Carignano di Torino per chiedere più diritti per le famiglie omogenitoriali, per l'evento “Le Città per i Diritti”. A rispondere all'appello del del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, fra gli altri, i primi cittadini di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari: gli stessi che recentemente hanno scritto al governo, chiedendo un intervento per cancellare la disparità di trattamento in materia di diritti civili.

A far partire la mobilitazione, è stato lo stop - per Torino arrivato nel giugno scorso e per Milano nel marzo di quest'anno - alle trascrizioni all'anagrafe dei figli delle coppie dello stesso sesso. Divieto che ha spinto i sindaci alla mobilitazione.

Sul palco con Lo Russo anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre collegati in video quelli di Milano, Giuseppe Sala; di Bologna, Matteo Lepore; di Firenze, Dario Nardella; di Napoli, Gaetano Manfredi; di Bari, Antonio Decaro. Sono intervenuti anche esponenti delle associazioni Lgbtqi+.