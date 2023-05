Precipita con gli sci, muore istruttore alpinista sul Gran Sasso

E' caduto, per una cinquantina di metri lungo una ripida discesa, tra rocce e ghiaccio a 2700 metri, lungo il canale Bissolati del Gran Sasso d'Italia. E' morto così Fabio Racanella, istruttore alpinista di 51 anni di Orvieto, che stava scendendo dal Corno Grande. Probabilmente ha perso il controllo degli sci.

A dare l'allarme alcuni sciatori che hanno assistito all'incidente. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese e un medico hanno raggiunto la zona dell'incidente. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Teramo su disposizione del sostituto procuratore che ha aperto un fascicolo.

Secondo il parere di più esperti questo non è il momento adatto per tali imprese: le recenti abbondanti nevicate seguite alla pioggia e alle temperature tornate finalmente primaverili infatti avrebbero sconsigliato l'uso degli sci in alta quota.

Davide Di Giosafatte, presidente delle guide alpine d'Abruzzo sentito dall'ANSA ha detto: "Ci sono state, infatti, importanti precipitazioni recentemente e in questi casi ci vuole una attenzione speciale: siamo a fine stagione, le temperature sono in aumento, entro mezzogiorno al massimo devi stare al sicuro proprio per l'instabilità della neve dovuta al calore", ha aggiunto il capo delle Guide. "La stagione ormai è andata, lo ripeto a tutti, per fare quelle cose. Ora è troppo rischioso, oltre tutto c'è stata una grossa valanga nella Conca degli Invalidi, che testimonia la pericolosità della montagna".

Racanella era un grande conoscitore della montagna e socio del Cai. A Orvieto in molti conoscevano la sua grande passione per lo sport e la montagna.