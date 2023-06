Al Pacino è diventato papà a 83 anni: è nato Roman, quarto figlio della star di Scarface

La gravidanza era stata resa nota ai media solo il mese scorso sollevando non poche insinuazioni sulla relazione tra l'attore di Scarface e la producer, già compagna di Mick Jagger fino al 2018. "Lei - ha spiegato un amico - voleva un figlio da anni e Al non poteva che essere più felice. Lui ama Noor e il sentimento è reciproco".

Al Pacino è diventato papà per la quarta volta all'età di 83 anni. La sua compagna Noor Alfallah, di 29 anni, ha dato alla luce un maschietto che è stato chiamato Roman. La notizia è stata confermata dall'entourage della coppia anche se non è stato detto dove e quando è avvenuto il parto.

Chi è Noor Alfallah

Figlia del fondatore della società ThirtyOneCapital, Noor Alfallah proviene da una nota e benestante famiglia kuwaitiano-americana. Laureata alla Cinematic School of Arts della University of Southern California, ha poi conseguito un master in produzione cinematografica e televisiva ed è vicepresidente della casa di produzione Lynda Obst Productions di proprietà della Sony. Su Imdb sono segnalati due film in uscita di cui è produttrice esecutiva: uno è Billy Knight con Al Pacino protagonista.