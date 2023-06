Rabbia e scontri alla marcia per Nahel. Bruciano le banlieue, la Francia schiera 40.000 agenti

In seguito agli scontri sono scese in campo le forze speciali francesi (Gruppo di intervento rapido Gign e unità d'elite Raid della Police Nationale) nonché la Brigata di Ricerca e intervento Bri, che hanno ricevuto l'ordine di recarsi a Nanterre dove nel frattempo diversi poliziotti sono stati feriti e molte le auto date alle fiamme .

Sono 6.200 in Francia i partecipanti alla marcia a Nanterre per rendere omaggio a Nahel , il 17enne ucciso martedì da un poliziotto durante un controllo stradale. Lo riporta l'emittente Bfmtv, citando fonti delle autorità di polizia di Parigi, Tra loro ci sarebbero, sempre secondo la prefettura, almeno 1000 “disturbatori” . Scontri con la polizia sono scoppiati durante la protesta. Nella cittadina alle porte di Parigi, i tafferugli tra tra manifestanti e polizia sono diventati sempre più violenti dopo la fine della “ marcia bianca ” guidata dalla madre del ragazzo ucciso. Gli scontri sono esplosi all'arrivo della marcia davanti al tribunale di Nanterre .

Coprifuoco

Il comune di Clamart, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, nell'hinterland di Parigi, ha decretato il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino, da questa sera 29 giugno fino a lunedì 3 luglio, per scongiurare il rischio di nuovi scontri dopo la morte di Nahel. "A causa delle violenze perpetrate ieri notte e dinanzi al rischio di nuove turbative dell'ordine pubblico, il comune di Clamart adotta un'ordinanza per l'instaurazione di un coprifuoco tra le 21 e le 6, da oggi 29 giugno a lunedì 3 luglio", annuncia il comune sul suo profilo Twitter. Intanto, l'associazione dei sindaci di Francia (Amf) esprime il proprio "sostegno ai comuni e agli abitanti confrontati alle violenze e lancia un appello all'ordine e alla calma".

Non solo Clamart. Anche il comune di Compiègne, nell'hinterland di Parigi, ha decretato il coprifuoco dalle 22 alle 6, da oggi e fino a lunedì mattina per scongiurare nuove rivolte in banlieue. In questo caso il coprifuoco è tuttavia limitato ai minori di 16 anni non accompagnati, precisa il comune citato dall'agenzia France presse. La misura segue i pesanti scontri e incidenti della notte scorsa nel quartiere di Clos-des-Roses di Compiègne.