Basket, playoff Scudetto: Bologna si afferma su Milano dopo due overtime. Duello ora sul 2-2

Contesa verso il tricolore in parità. La Segafredo Bologna pareggia la serie della finale dei play-off scudetto con l'EA7 Emporio Armani Milano. Sul parquet casalingo della Segafredo Arena, la Virtus di coach Scariolo si è imposta in gara-4 per 93-89 dopo due supplementari portando così il duello sul 2-2.

Top-scorer della serata il biancorosso Shields con 26 punti (18 di Belinelli e Mickey tra gli emiliani). Lunedì la serie torna al Mediolanum Forum di Assago per gara-5.