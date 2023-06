Arrestato il tecnico del Psg Galtier con l’accusa di razzismo

L'allenatore Christophe Galtier , in uscita dal Psg, e suo figlio adottivo John Valovic-Galtier sono "in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza" nell'inchiesta che li vede sospettati di discriminazione razziale, ha detto il procuratore della città della Costa Azzurra Xavier Bonhomme.

In una mail indirizzata alla dirigenza del club di Nizza, rivelata dal giornalista indipendente Romain Molina poi alla radio RMC, l'ex direttore sportivo del club Julien Fournier aveva in particolare denunciato questi commenti attribuiti a Galtier: "Mi ha poi risposto che dovevo tenere conto della realtà della città e che in effetti non potevamo avere tanti neri e musulmani in squadra" e "mi ha detto del suo desiderio di cambiare in profondità la squadra, specificando anche di voler limitare il più possibile il numero dei giocatori musulmani".