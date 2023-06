Alle 21.00 Udinese-Juventus. Sfida tra bianconeri. Segui la cronaca testuale

Alla Dacia Arena di Udine i bianconeri di Allegri affrontano i padroni di casa per chiudere al meglio questa stagione del campionato di Serie A 2022-23.

Un’annata di guai per la “Vecchia Signora” che dopo i 10 punti di penalizzazione e la successiva multa, spera di aver chiuso i conti con la giustizia sportiva, sebbene possa ancora arrivare una squalifica dalle competizioni europee.

I bianconeri di Andrea Sottil sono reduci dalla sconfitta a Salerno per 3-2 mentre la Juve ha perso in casa contro il Milan per 0-1 .

Entrambe le squadre hanno voglia di vincere l’ultimo incontro della stagione.

I precedenti

Questa è la 98a sfida in Serie A tra Udinese e Juventus per un bilancio di 66 vittorie dei piemontesi, 18 pareggi e 13 vittorie friulane.

La Juventus ha vinto nove delle ultime 11 sfide (1N, 1P) contro l’Udinese in Serie A, segnando 29 reti nel parziale, per una media di 2.6 a partita.