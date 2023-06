Approvati gli aiuti per le bollette. Alluvione, ok a nomina di Figliuolo come commissario

È in corso la riunione del Consiglio dei ministri in cui si attende la nomina del commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione di inizio maggio in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Al termine è prevista una conferenza stampa a cui parteciperanno il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e quello per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Via libera del Consiglio dei Ministri al dl bollette

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge con disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023,0 del bonus sociale energia che prevede uno sconto sulle bollette a favore delle famiglie economicamente svantaggiate e con figli. Nello stesso decreto anche la proroga per l'IVA sul gas ridotta al 5% e dell'azzeramento degli oneri di sistema.

Commissario alla ricostruzione, c'è Figliuolo

Disco verde del Consiglio dei ministri alla nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione delle zone piegate dall'alluvione del maggio scorso. C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale, comandante del Comando operativo di vertice interforze, che ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022.

La nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione per i territori colpiti dall'alluvione, viene spiegato, sarà formalizzata con uno specifico provvedimento in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri.

Governatori subcommissari

I tre presidenti di Regione di Emilia Romagna, Marche e Toscana saranno subcommissari nella gestione straordinaria per la ricostruzione dopo l'alluvione di inizio maggio: è questo lo schema su cui si è lavorato nelle ore precedenti al Consiglio dei ministri. In questo modo, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd), quello delle Marche Francesco Acquaroli (FdI), e quello della Toscana Eugenio Giani (Pd) affiancherebbero Figliuolo.

Codice strada: stretta anti alcol e droghe

Sono 18 articoli con i quali si intendono garantire maggiori tutele agli utenti della strada coniugando sanzioni e prevenzione. Tra le norme prevista una stretta per chi guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. Coloro che stato già stati condannati per aver guidato in stato di ebbrezza dovranno avere tasso alcolemico zero per mettersi al volante con obbligo di montare sull'auto l'alcolock, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all'alcol.

Per chi invece si mette al volante sotto effetto di droghe non sarà necessario provare l'alterazione, basterà risultare positivi al test rapido - una volta fermati - per incorrere nella sospensione e successiva revoca della patente con divieto di conseguirla per tre anni. Un minorenne che guida senza patente e ubriaco o drogato, non potrà prendere il titolo di guida fino ai 24 anni. Si introduce la sospensione breve della patente per chi usa il telefonino alla guida o per chi commette violazioni statisticamente ad alta incidentalità: da 7 giorni fino a 15 giorni se hai meno di 20 punti sulla patente.

Per i neopatentati invece è introdotto il divieto di guidare auto di grossa cilindrata prima che siano trascorsi 3 anni dal conseguimento della patente. In arrivo nuove regole anche per i monopattini: casco obbligatorio, targhe e assicurazione. E poi divieto di circolare nelle aree extraurbane: in questo caso scatta il blocco da remoto per i veicoli in sharing.

Stop agli “autovelox truffa”: gli strumenti dovranno essere approvati con modalità omogenee da stabilirsi con regolamento del Mit. Per tutelare la sicurezza degli utenti della strada ci saranno maggiori controlli e segnaletiche ai passaggi a livello, con possibilità di agire anche da remoto. Safety car in caso di incidenti per rallentare il flusso veicolare e prevenirne di nuovi.

Attesi anche provvedimenti in materia di educazione stradale: un bonus di due punti ai ragazzi che abbiano frequentato corsi sulla sicurezza a scuola.

Bankitalia: Panetta nuovo Governatore dal primo novembre

Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ha deliberato la nomina del dottor Fabio Panetta a Governatore dell'Istituto, a partire dal 1° novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato del Governatore Ignazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Il relativo decreto di nomina sarà quindi sottoposto al Presidente della Repubblica, come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall'articolo 19, comma 8, della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statuto della Banca d'Italia. Il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ha svolto in Consiglio dei ministri una relazione di presentazione.