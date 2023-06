Donald Trump: "Senza di me ci sarà la Terza Guerra Mondiale"

Parlando in Georgia alla platea del Partito repubblicano, Donald Trump ha promesso che da presidente degli Stati Uniti "impedirà che ci sia la Terza Guerra Mondiale", ma ha anche aggiunto che "senza di me ci sarà". Come primo atto da nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump ha promesso che "firmerà una legge esecutiva per vietare la cittadinanza ai bambini figli di immigrati illegali". L'annuncio è stato accolto dagli applausi della platea della convention statale in Georgia del Partito repubblicano.

“Biden è il più corrotto della storia del nostro Paese e per distacco", ha aggiunto. "La sinistra marxista sta cercando di nuovo di usare il corrotto dipartimento della Giustizia e la corrotta Fbi e l'attorney general e i procuratori distrettuali locali per interferire sulle nostre elezioni a un livello che il nostro Paese e pochi Paesi hanno mai visto prima".

"Il comunismo sta distruggendo l'America, noi distruggeremo il comunismo. I nostri nemici sono così decisi a volerci fermare in tutti i modi perché sanno che siamo i soli in grado di fermarli"

"L'accusa ridicola ed infondata mossa contro di me dal Dipartimento dell'Ingiustizia armato dall'amministrazione Biden passerà alla storia come uno dei più orribili abusi di potere mai commessi nel nostro paese. Molte persone lo hanno detto. Lo hanno anche detto i democratici. Questa feroce persecuzione è una parodia della giustizia", ha aggiunto Trump colpito da 31 capi d'accusa per i documenti segreti, intralcio alla giustizia e falsa testimonianza. Trump ha avvertito il pubblico presente: "In fin dei conti non è me che perseguitano, ma voi. E io sto semplicemente sulla loro strada".