In piazza contro i tagli alla sanità, Landini: questo governo ha pregiudizi, non ascolta i sindacati

E' partito da piazza della Repubblica a Roma, la manifestazione nazionale per la salute e la sanità organizzata dalla Cgil. Con il principale sindacato italiano c'è con un'ampia rete di associazioni, laiche e cattoliche (circa 90 sigle). Il comunicato ha per titolo ‘Insieme per la Costituzione’, in difesa del diritto alla salute, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale, e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini è stato alla testa del corteo diretto a Piazza del Popolo dove è allestito il palco da dove si alterneranno gli interventi, sotto lo slogan con il richiamo all'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. Nel documento messo a punto per la manifestazione si indica che "una sanità pubblica vuol dire garantire le cure per tutte e tutti, in tutto il Paese, e fermare la privatizzazione della sanità e della salute".

"La piazza è aperta a tutti quelli che pensano di difendere la Costituzione e cambiare il paese. Noi non rispondiamo a questo o a quel governo o partito, abbiamo le nostre proposte. È il governo che non sta discutendo con i sindacati, non siamo pregiudiziali, chi ha pregiudizi è questo governo. E noi non siamo ascoltati", ha denunciato il segretario.

E invece aggiunge: "Questa è una manifestazione che chiede cose precise. Abbiamo fatto alcuni incontri ma non ci hanno mai dato risposte; e anche gli ultimi tavoli con i ministri si sono conclusi sempre con una nuova convocazione, così, senza risposte. Il governo non ha mai messo nulla sul tavolo. Non siamo contro tanto per essere contro ma chiediamo di cambiare le politiche per dare risposte a chi questo paese lo tiene in piedi".

Ci sono anche la segretaria del Pd Elly Schlein che al suo arrivo ha abbracciato il leader della Cgil, il presidente dei Democratici e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il leader del M5s Giuseppe Conte. ''Siamo qui con la Cgil perché la difesa della sanità pubblica ci sta molto a cuore. Il governo non sta mettendo risorse e così sta scegliendo di tagliare. Noi non lo accettiamo. Il trend negli anni scorsi era di crescita, il governo la sta invertendo", ha detto Schlein.