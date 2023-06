Incendio in una palazzina a Roma: un morto, 7 feriti e 10 intossicati

È di un morto, sette feriti, di cui tre gravi, e dieci intossicati il primo bilancio dell'incendio che si è sviluppato in una palazzina di sette piani a Roma.

La vittima è un uomo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo e che sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio.

Le fiamme nel primo pomeriggio di oggi si sono sviluppate in una palazzina in ristrutturazione a via Edoardo D'Onofrio, a Colli Aniene, a Roma.

Almeno tre persone, rimaste ferite sono state trasportate dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. I tre hanno riportato alcune ustioni.

Cinque persone sono invece state portate al Policlinico Umberto Primo a causa di intossicazione da fumo.

Sul posto dove si è sviluppato l'incendio è arrivato il pm di turno esterno della procura di Roma per un sopralluogo.