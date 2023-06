Kevin Spacey torna in tribunale: "Sono innocente, non ho commesso alcun abuso"

Accantonata quasi due anni fa l'accusa per aver molestato un attore minorenne - e per cui fu prosciolto da ogni accusa - Kevin Spacey torna in queste ore in tribunale a Londra per riprendere il secondo processo che lo vede coinvolto, sempre per molestie sessuali.

Nel luglio dello scorso anno l'artista, due volte premio Oscar, aveva respinto l'accusa di molestie e violenza sessuale da parte di quattro giovani attori. Secondo le presunte vittime, Spacey avrebbe abusato di loro tra il 2001 e il 1013, anni in cui il protagonista di Seven portò avanti l'incarico di direttore artistico del teatro londinese Old Vic.