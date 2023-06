L'Amerigo Vespucci parte per il giro del mondo. Il viaggio e le tappe

L’attuale comandante dell’Amerigo Vespucci (il 124° nella storia della nave) è il 47enne genovese Capitano di Vascello Luigi Romagnoli . Verso la fine del 2023, come da prassi, dovrebbe avvenire l’avvicendamento tra l’attuale comandante e il suo subentrante. Questa carica a bordo del Vespucci solitamente dura circa 12 mesi e dunque, quando la nave si troverà nell’Oceano Indiano, potrebbe alternarsi un nuovo comandante per il rientro in Italia.

La nave salperà da Genova il 1 luglio, e affronterà un percorso arricchito da 31 soste in 29 diversi Paesi in 5 continenti , di cui 14 con a bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, impegnati nelle tradizionali campagne di istruzione.

L' Amerigo Vespucci , nave a vela vanto italiano, varata il 22 febbraio 1931 (data scelta in onore dell’omonimo navigatore fiorentino, essendo la ricorrenza della sua morte, avvenuta nel 1512 ), è pronta per il secondo giro del mondo della sua storia , dopo quello compiuto tra il 2002 e il 2003.

Il capo di Stato maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, nel corso del suo intervento a Napoli alla conferenza “Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità” organizzata dalla Marina militare e dalla Fondazione Leonardo, riguardo alla prossima impresa aveva detto: "La nave Amerigo Vespucci, la nostra nave scuola, la nave definita in più occasioni la nave più bella del mondo, e comunque uno dei velieri più grandi esistenti oggi, partirà l’1 luglio per il giro del mondo. Sarà il sistema Paese che si muove, sarà l'Italia in movimento".

Il viaggio

Dopo la traversata atlantica e la discesa lungo le coste del Brasile e Uruguay il Vespucci effettuerà una sosta tecnica per lavori a Buenos Aires della durata di circa 5 mesi. Poi, per la prima volta nella sua storia, doppierà la punta meridionale del continente americano, attraverso lo Stretto di Magellano oppure Capo Horn, per accedere in Oceano Pacifico e proseguire la sua rotta verso Acapulco, Los Angeles, Tokyo, Manila, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, il Canale di Suez, Cipro e fare ritorno alla base della Spezia nel febbraio 2025, dopo avere percorso circa 40.000 miglia di mare.