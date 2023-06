La Camera ha dato il via libera al Dl Siccità con 153 sì, 73 no e 10 astenuti.

È l'ok definitivo per il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già approvato dal Senato.