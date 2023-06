Le memorie di Joaquín Navarro-Valls: “I miei anni con Giovanni Paolo II”

Joaquín - afferma il fratello Rafael - pensò alla pubblicazione postuma «proprio per non mostrarsi come il modello comunicativo della Santa Sede, in un momento in cui tutto ciò che riguardava la comunicazione vaticana veniva ripensato e riorganizzato».

L’opera, che raccoglie scritti inediti narrati in prima persona, riporta appunti storici, scritti al momento ma con uno sguardo profondo e una sobrietà meditata, che ci aiutano a comprendere la personalità, il lato più umano del Pontefice e dei suoi anni come successore di Pietro. Navarro ha vissuto insieme a uno degli uomini più influenti del XX secolo avvenimenti che hanno segnato la storia del mondo, come descrive nei capitoli dedicati alla prima delegazione vaticana recatasi nella Mosca sovietica, all’incontro con Gorbaciov in Vaticano, alla preparazione del viaggio del Papa nella Cuba di Fidel Castro, o all'assassinio del comandante della Guardia Svizzera.

“Negli appunti di Navarro-Valls sono presenti alcuni riferimenti a difficoltà legate soprattutto alla mancanza di sensibilità comunicativa da parte di alcune figure decisionali all'interno della Santa Sede. In alcuni casi, egli risolse questi problemi rivolgendosi direttamente al Papa. Negli ultimi anni del pontificato, tuttavia, in considerazione dello stato di salute di Giovanni Paolo II, Navarro preferì risparmiargli quel peso”.

"Non considerò quel suo accesso diretto al Papa come un privilegio, ma come un qualcosa di essenziale per raggiungere e migliorare la sua sintonia con il Pontefice – afferma padre Federico Lombardi. Nessuno in Vaticano era a conoscenza dello stretto rapporto tra Governo e comunicazione. Il dottor Navarro ne era pienamente consapevole, e per questo insistette per stabilire un intenso rapporto, prima di tutto, con il Papa. Ma in una realtà complessa come il Vaticano niente è facile".

Navarro-Valls ebbe grande ammirazione per il rostro umano e spirituale di Giovanni Paolo II, che non sentì mai parlare male di nessuno; o che mostrava di saper ascoltare come se non avesse altro da fare, o che confidava nell'efficacia di pregare Dio con l'innocenza di un bambino. Non erano dettagli di semplice ammirazione, ma espressioni dell'affetto di un figlio verso il padre. Come quando, girando per le botteghe di Roma alla ricerca di un buon bastone da passeggio per il Papa; o quando indossò un naso da pagliaccio per farlo ridere e fotografarlo senza far vedere la rigidità che il morbo di Parkinson gli provoca in volto.