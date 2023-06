L'omicidio di Giulia Tramontano, è in corso l'autopsia sul corpo della donna

E' in corso l'autopsia del corpo di Giulia Tramontano, la giovane 29enne di Senago incinta al settimo mese uccisa nella notte del 27 maggio scorso dal compagno 30enne Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio. Intanto, l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, è arrivato all'Istituto di Medicina Legale di Milano. I medici di turno incaricati dell'autopsia sono due tra cui il professore Andrea Gentilomo. L'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano rivelerà con quante coltellate è stata uccisa e in quali parti è stata colpita. Ma l'esame autoptico servirà anche a chiarire se ne siano state sferrate altre dopo quella letale, l'orario del decesso e quando il corpo è stato collocato all'esterno dell'abitazione. E inoltre da quando è deceduto il feto. Alla donna, che era stata avvolta da Impagnatiello con del cellophane e della plastica, verranno eseguiti anche gli esami tossicologici per certificare se al momento dell'omicidio alla giovane siano state fatte assumere sostanze stupefacenti ed entomologici per capire quanto tempo il corpo sia rimasto all'esterno.