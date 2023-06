Moldavia, la Corte Costituzionale scioglie il partito filorusso SHOR

La Corte costituzionale della Moldavia ha dichiarato incostituzionale il partito politico Shor. Il governo moldavo si è rivolto al tribunale lo scorso novembre, chiedendo di esaminare le attività del partito fondato nel 2016 dall’oligarca e politico moldavo Ilan Shor. Secondo il governo in carica, il partito ha organizzato manifestazioni di protesta di massa per destabilizzare la situazione nel paese e ha pagato i sostenitori per partecipare alle manifestazioni.

Dal giorno in cui viene presa la decisione, il partito si considera sciolto. Nessuno dei suoi documenti avrà più valore legale.

Il presidente della Corte costituzionale, Nicolae Rosca, ha affermato che il ministero della Giustizia costituirà una commissione per liquidare il partito ed escluderlo dal registro delle persone giuridiche.

Allo stesso tempo, i deputati del partito Shor manterranno i loro mandati in parlamento, ma agiranno come deputati indipendenti.

Secondo il governo, l'attività del partito rientra nell'articolo 41 della Costituzione moldova, secondo il quale i partiti e le associazioni socio-politiche le cui attività sono dirette "contro il pluralismo politico, i principi dello stato di diritto, della sovranità, dell'indipendenza e dell’integrità territoriale" sono incostituzionali.

Un rappresentante legale del governo ha affermato che durante il processo sono state presentate prove sufficienti che Shor stesse organizzando proteste di massa con la corruzione dei partecipanti.

I rappresentanti del partito Shor hanno insistito sul fatto che le prove non confermassero nulla e hanno definito le accuse politicamente motivate.