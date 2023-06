E' morto Gino Mäder, il ciclista caduto al Giro di Svizzera

Il Giro di Svizzera si ferma in segno di lutto per la scomparsa dell'elvetico, deceduto in ospedale. "Siamo tutti devastati, noi come organizzazione, le squadre, i ciclisti, tutti quanti. Quello che è successo è davvero terribile, è difficile ora per me parlare, perché Gino era una splendida persona e non meritava di lasciare questo mondo in questo modo. Lo conoscevamo tutti e tutti gli volevamo bene. Oggi non correremo ma vogliamo ricordarlo e omaggiarlo con una passerella nel finale di tappa. Correremo tutti assieme, in gruppo, fino al traguardo in ricordo di Gino", ha dichiarato il direttore della corsa, Olivier Senn.