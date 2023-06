Naufragio in Grecia, Guterres: "Non è un problema greco, è un problema europeo"

Il dovere di soccorrere le persone in pericolo in mare è una norma fondamentale "indipendentemente" dalla loro nazionalità, status o dalle circostanze in cui si trovano, anche su navi non idonee alla navigazione, e indipendentemente dalle intenzioni di coloro che si trovano a bordo". Lo hanno ribadito oggi con forza le Nazioni Unite reagendo al tragico naufragio di migranti al largo della Grecia, "il peggiore da diversi anni".

In un comunicato congiunto, pubblicato oggi a Ginevra, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiedono un'azione urgente e decisa per prevenire ulteriori morti in mare. Per le due agenzie umanitarie, infatti, "la ricerca e il soccorso in mare sono un imperativo legale e umanitario" e il "dovere di soccorrere senza ritardi le persone in pericolo in mare è una norma fondamentale del diritto marittimo internazionale. Sia i comandanti delle navi che gli Stati hanno l'obbligo di prestare assistenza". L'Oim e l'Unhcr accolgono quindi con favore le indagini che sono state ordinate in Grecia per condurre e accertare le circostanze che hanno portato al capovolgimento della barca e alla perdita di così tante vite.

"È chiaro che l'attuale approccio al Mediterraneo è impraticabile. Anno dopo anno, continua ad essere la rotta migratoria più pericolosa al mondo, con il più alto tasso di mortalità", ha precisato Federico Soda, direttore del Dipartimento emergenze dell'Oim.

"Abbiamo preso contatto con le autorità greche, ma siamo onesti: questo non è un problema greco, è un problema europeo". Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, rispondendo a una domanda dell'emittente televisiva Star durante una conferenza stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York. "Penso sia giunto il momento che l'Europa sia in grado, in modo solidale, di definire una politica migratoria efficace affinché un simile fatto non si ripeta" ha aggiunto.