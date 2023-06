Nba: Jokic trascina Denver al primo storico titolo

I Denver Nuggets hanno vinto il loro primo titolo Nba, ci sono voluti 56 anni ma alla fine la città delle Rocky Mountains ce l'ha fatta chiudendo la serie con Miami sul 4-1. Non la miglior partita per i padroni di casa ma si prendono gara 5 e il titolo di campioni. Si aggrappano alle spalle larghe di Nikola Jokic che chiude con 28 punti, 16 rimbalzi e 4 assist, con 12 su 16 al tiro. Gli Heat cedono nel finale di una partita nervosa, sudata, confusa, con percentuali bassissime. Finisce 94-89 per i Nuggets, guidati ancora una volta dal loro giocatore migliore Jokic, eletto Mvp delle finali.

Onore delle armi per Miami che nell'ultima partita, da dentro o fuori, ha sfoderato un'altra grande prestazione, tipo quella che aveva portato all'eliminazione in gara 7 di Boston. Gli Heat chiudono il primo quarto avanti (24-22), avanti il secondo (51-44), avanti il terzo (71-70) e fino a due minuti dalla fine, quando Jokic, Jamal Murray e il sesto uomo migliore dei playoff, Bruce Brown, hanno firmato l'allungo decisivo.

L'ultima partita, la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica e sorprendente, in cui l'ottava dei playoff, Miami, si è giocata il titolo con la migliore in assoluto, dominatrice a ovest. A vedere l'età delle stelle di Denver, tra i 24 e i 28 anni, mettendoci Jamal Murray (26), Aaron Gordon (27), Michael Porter Jr. (24) e Bruce Brown (26), c'è da pensare che i Nuggets potrebbero aver aperto un'era, ma anche Miami ha dimostrato di aver finalmente una struttura su cui costruire. Il successo dei ragazzi del Colorado ispirerà sogni di gloria in tutte le altre franchigie che hanno solo sfiorato quel traguardo. Non per niente tra i primi a commentare il titolo di Denver c'era Trae Young, stellina di Atlanta, che ha scritto: "Noi saremo i prossimi". Sì, come lo pensano a Philadelphia, New York, Salt Lake City, Cleveland.