Papa Francesco incontra gli artisti: "Siete alleati del sogno creativo di Dio"

"Noi esseri umani aneliamo a un mondo nuovo che non vedremo appieno con i nostri occhi, eppure lo desideriamo, lo cerchiamo, lo sogniamo - ha aggiunto il Pontefice - Come diceva uno scrittore latino-americano, abbiamo un occhio di carne e l'altro di vetro: con quello di carne guardiamo ciò che vediamo, con quello di vetro guardiamo ciò che sogniamo".

Tra gli inglesi, Ken Loach mentre, in rappresentanza degli Stati Uniti e comunità latino americane e non solo, Abel Ferrara, Jhumpa Lahiri e Andres Serrano.

Gli artisti riescono a "sognare nuove versioni del mondo, a scandagliare la realtà al di là delle apparenze, a sottrarsi dal potere suggestionante di una presunta bellezza superficiale, complice dei meccanismi economici che generano disuguaglianze" perché l'arte - ha continuato il Pontefice “vuole agire come coscienza critica della società”. E "come i profeti biblici, ci mettete di fronte a cose che a volte danno fastidio, criticando i falsi miti di oggi, i nuovi idoli, i discorsi banali, i tranelli del consumo, le astuzie del potere".

Infine, un appello sentito: "Cari amici, sono felice di questo incontro con voi. Prima di salutarvi, ho ancora una cosa da dirvi, che mi sta a cuore. Vorrei chiedervi di non dimenticarvi dei poveri, che sono i preferiti di Cristo, in tutti i modi in cui si è poveri oggi. Anche i poveri hanno bisogno dell'arte e della bellezza. Alcuni sperimentano forme durissime di privazione della vita; per questo, ne hanno più bisogno. Di solito non hanno voce per farsi sentire. Voi potete farvi interpreti del loro grido silenzioso", ha concluso.