Pfas, risarcimenti per quasi 1,2 miliardi di dollari da tre aziende chimiche

Tre grandi gruppi chimici statunitensi pagheranno quasi 1,2 miliardi di dollari per risolvere le richieste di risarcimento seguite all'accusa di aver contaminato fonti d'acqua in tutti gli Stati Uniti con le dannose sostanze chimiche note come Pfas.

Chemours, DuPont e Corteva hanno dichiarato in un comunicato stampa congiunto di aver "raggiunto un accordo di principio per risolvere tutte le richieste di risarcimento relative ai Pfas nell'acqua potabile" per le aree che servono "la grande maggioranza della popolazione degli Stati Uniti". Un totale di 1,185 miliardi di dollari sarà destinato a un fondo di risoluzione, con Chemours che contribuirà con 592 milioni di dollari, DuPont che pagherà 400 milioni di dollari e altri 193 milioni di dollari aggiunti da Corteva.

Le sostanze per e polifluoroalchiliche, note come Pfas, sono ritenute causa di cancro e di altri problemi di salute e richiedono tempi molto lunghi per essere decomposte. Dagli anni '40 sono state utilizzate in un'ampia gamma di prodotti industriali e di consumo, come padelle antiaderenti, moquette, indumenti impermeabili, imballaggi alimentari, cosmetici e articoli per la pulizia. Oltre all'accordo raggiunto dal trio di aziende, Bloomberg ha riportato che il gigante industriale 3M ha firmato un accordo di principio del valore di almeno 10 miliardi di dollari per risolvere altre cause legali relative a Pfas intentate da diverse città statunitensi. All'inizio di quest'anno, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha proposto nuovi standard per limitare i Pfas nell'acqua potabile pubblica, imponendo alle aziende di monitorare sei sostanze chimiche e di ridurne i livelli. La proposta dell'EPA, che sarà finalizzata entro la fine dell'anno, fisserà degli standard nazionali per i Pfas nell'acqua potabile.

Anche 3M è stata oggetto di cause legali per i Pfas in Europa. Nel 2022, l'azienda ha accettato un accordo di 571 milioni di euro con la regione belga delle Fiandre per gli scarichi di sostanze chimiche Pfas intorno al suo stabilimento di Zwijndrecht, vicino alla città belga di Anversa. La scorsa settimana, inoltre, il governo olandese ha dichiarato che avrebbe chiesto un risarcimento alla 3M per i danni causati dalle sue sostanze chimiche nel fiume Schelda occidentale, che sfocia nel Mare del Nord. L'anno scorso, le autorità olandesi hanno messo in guardia dal consumo di pesce, gamberi, cozze e altri prodotti provenienti dalla Schelda occidentale a causa degli elevati livelli di Pfas. A dicembre, 3M ha dichiarato che avrebbe smesso di produrre queste sostanze entro la fine del 2025, alla luce di una regolamentazione più severa.