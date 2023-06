Prezzi alti al caffè Sacher di Trieste, il sindaco: "Non potete permettervelo? Guardatelo e basta"

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pronunciato oggi una frase divisiva relativa all'apertura di un “Caffè Sacher” nella sua città, un locale considerato di difficile accesso al grande pubblico per i prezzi molto alti delle consumazioni e in particolare della celebre torta viennese. "E' un grande orgoglio che sia stata scelta Trieste per aprire il Caffè Sacher e nessuno pensa alla cifra enorme che è stata investita per aprire il locale", e fin qui niente di male. Ma poi ha aggiunto: "Vorresti un Ferrari? Ma non lo puoi permettertelo, e allora se passa sei lì a guardarlo".

Il sindaco era lì il primo giorno di apertura, il 2 giugno, "orgoglioso anche dell'amicizia con il proprietario. Voleva offrimi una fetta ma io ho voluto pagarla", ha tenuto a precisare. Anche sul tariffario troppo alto Dipiazza ha voluto fare delle precisazioni: "Vai a cena nei ristoranti e ti chiedono cifre mai viste, davvero non riesco a capire questa polemica".