Sottomarino scomparso: tra i 5 a bordo l'ex pilota aeronautico Hamish Harding e "Mister Titanic"

Lo stesso Harding ha raccontato sul suo profilo Facebook, in un posto pubblicato il giorno prima dell'immersione, di essere "orgoglioso" di far parte di un team di "esploratori leggendari". Tra questi, secondo il suo post, anche Paul Henry Nargeolet: pilota di sottomarini che per decenni ha studiato il relitto del Titanic. A confermare la presenza dell'esploratore anche Sky News, secondo cui anche il Ceo di OceanGate Expeditions, Stockton Rush, era a bordo del sottomarino.

Arrivano le prime conferme. Action Aviation, società che si occupa di vendite e operazioni nel settore dell'aviazione, ha confermato che il suo presidente, Harding appunto, era uno dei turisti a bordo. L'amministratore delegato della società, Mark Butler, ha dichiarato all'Ap che l'equipaggio è partito lo scorso venerdì. Harding, 59 anni, ha studiato Scienze Naturali e Ingegneria Chimica all'Università di Cambridge e successivamente ha conseguito la licenza di pilota di linea. Harding detiene il Guinness World Record per la più veloce circumnavigazione della Terra ed è stato uno dei passeggeri che hanno raggiunto lo spazio a bordo della New Shepard di Jeff Bezos.

La Guardia costiera americana dice che non può confermare l’identità di chi è a bordo del sottomarino scomparso nell’Oceano Atlantico partito per portare dei turisti a visitare il relitto del Titanic.

Nargeolet, per tutti “Mister Titanic”, ex comandante di nave, sub di profondità e pilota di sommergibili. Direttore del gruppo di ricerca subacquea per E/M Group e RMS Titanic, Inc, è considerato la principale autorità sul sito del relitto. Nel 2022 ha pubblicato un libro dal titolo “Nelle profondità del Titanic” dove si fa rivivere la storia del transatlantico affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg: era il suo viaggio inaugurale, compiuto sulla rotta tra Southampton (nel Regno Unito) a New York. Nella tragedia persero la vita quasi 1.500 delle oltre 2.200 persone a bordo. Il relitto fu scoperto nel 1985 a 3.800 metri di profondità.