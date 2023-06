Trump è arrivato al tribunale di Miami, l'ex presidente Usa è formalmente in stato di arresto

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , è formalmente in stato di arresto da parte dei vice sceriffi statunitensi e il suo processo di registrazione e quello del suo assistente Walt Nauta sono stati completati, i due sono coimputati nel procedimento federale per la vicenda dei documenti segreti e riservati , sottratti dalla Casa Bianca e ritrovati nella villa di Trump a Mar-a-Lago . Il tycoon sarà il primo ex presidente degli Stati Uniti della storia a rispondere ad accuse federali . A suo carico 37 capi d'accusa per la gestione dei documenti classificati oltre alle accuse di intralcio alle indagini ordendo una cospirazione. Lo hanno riferito alla Cnn e ai vari media fonti del tribunale federale di Miami. Gli agenti federali dovrebbero prendere copie elettroniche delle sue impronte digitali a un certo punto del procedimento odierno. Non è previsto che sia scattata una foto segnaletica di Trump, data la sua acclarata riconoscibilità .

L'avvocato che rappresenta Walt Nauta, collaboratore dell'ex presidente Donald Trump, era arrivato prima alla corte federale di Miami in vista dell'udienza odierna. Stanley Woodward, che rappresenta Nauta, è entrato in tribunale separatamente da Nauta, che ha viaggiato nel corteo di Trump per raggiungere il tribunale. Anche Nauta deve comparire oggi davanti al giudice magistrato. Gli avvocati dell'ex presidente americano, Chris Kise e Todd Blanche, dovrebbero comparire con il magnate durante l'udienza di oggi.

"È un giorno triste per l'America". Lo ha scritto Donald Trump sul suo social mediaTruth poco prima di arrivare in tribunale. "Siamo una nazione in declino, questa è una caccia alle streghe", ha ribadito l'ex presidente.

Vietati cellulari e computer ai giornalisti in aula con Trump: una nuova regola stabilita appositamente per quest'udienza

Il tribunale di Miami, dove tra poco Donald Trump comparirà per ascoltare le accuse a suo carico, ha deciso all'ultimo minuto di vietare ai giornalisti che saranno presenti in aula con l'ex presidente cellulari e laptop "anche solo per prendere appunti". Lo riporta il New York Times. All'interno del tribunale sono inoltre bandite le telecamere.