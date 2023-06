Turista sfregia il Colosseo scrivendo il nome della fidanzata su un muro, rischia carcere e multa

"Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata", ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano . "Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”.

L'Ente Parco Archeologico Colosseo ha effettuato denuncia al comando carabinieri di piazza Venezia del deturpamento di un laterizio dell'Anfiteatro Flavio a opera di due turisti stranieri. L''impresa", filmata e postata su Twitter, risale a venerdì scorso. Nel video, attraverso il quale i carabinieri, in collaborazione con i colleghi del comando Tutela Patrimonio Culturale, stanno tentando di risalire ai responsabili, si vede proprio il ragazzo incidere il laterizio con una chiave per lasciare ai posteri la scritta “Ivan + Hayley 23/6/23”. I due dovranno rispondere di deturpamento e deterioramento di beni culturali , di violazione del regolamento di Polizia urbana e nei loro confronti sarà emesso un Daspo.

“Ritengo molto grave quanto accaduto al Colosseo. Spero il turista sia sanzionato affinché comprenda appieno la gravità del gesto. Serve rispetto della nostra storia e cultura. Non possiamo permettere che chi viene a visitare la nostra Nazione si senta libero di comportarsi in questo modo", scrive in una nota il ministro del turismo Daniela Santanchè .

Sono nove le persone denunciate a piede libero da agosto scorso per aver deturpato il Colosseo con scritte e incisioni. Sugli ultimi due, immortalati in un video poi diffuso sui social, sono in corso le indagini dei carabinieri. Uno è stato denunciato il primo agosto scorso, ben tre il 13 ottobre, un altro il 10 febbraio, poi il 14 e il 26 maggio. Fondamentale la collaborazione tra Ente Parco e carabinieri per rintracciare, di volta in volta, gli autori delle incisioni.