Usa, bimbo di 2 anni spara e uccide la madre incinta in Ohio

È di nuovo tragedia negli Stati Uniti. Un bimbo di due anni uccide la mamma incinta di 8 mesi. È successo nella loro casa di Norwalk, in Ohio. I media statunitensi raccontano che il bambino si è impossessato di una pistola carica e poi ha sparato alla schiena della mamma, Laura Ilg, di 31 anni.

L'incidente è avvenuto venerdì scorso. Ad allertare i soccorsi è stata la stessa donna che ha raccontato di essere incinta di 8 mesi e di essere stata colpita da un proiettile sparato dal figlio. La donna, ancora cosciente all'arrivo della polizia, ha spiegato che il figlio era riuscito a entrare nella camera da letto dei genitori, solitamente chiusa a chiave, mentre lei stava facendo il bucato, e aveva iniziato a giocare con la pistola.

Con l'intervento dei soccorsi la donna è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un cesareo di urgenza. L'operazione non è riuscita però a salvare la vita del piccolo che è stato dichiarato morto insieme alla madre.

La pistola che ha esploso il colpo è una SIG Sauer P365 ed era conservata carica nel comodino della camera da letto. La polizia ha trovato in casa anche un fucile calibro 12 e un fucile da softair. "La pistola è stata lasciata fuori, ma non avrebbe dovuto essere accessibile al bambino", ha detto il capo della polizia di Norwalk David Smith, "a quanto pare la donna non sapeva che il piccolo fosse nella stanza in quel momento".