Varsavia, in mezzo milione sfilano contro il governo. Tusk: "La più grande protesta da trent'anni"

La marcia, che sembra essere la più grande dalla fine del comunismo nel 1989 è promossa dall'opposizione che l'ha definita "la più grande da trent'anni", "paragonabile per importanza" a quella degli anni '80 e alla lotta al comunismo dell'epoca, ha detto Tusk davanti al 79enne leggendario leader di Solidarnosc Lech Walesa, premio Nobel per la pace nel 1983 presente all'iniziativa.

Mezzo milione di polacchi - secondo le stime del comune - sono scesi oggi per le strade di Varsavia per manifestare contro il governo nazionalista e populista al potere, a pochi mesi dalle elezioni legislative autunnali.

A lungo assente dalla scena politica, Walesa ha detto di aver atteso "pazientemente" il giorno in cui il partito nazionalista e il suo leader Kaczynski dovranno andarsene. "Kaczynski, siamo venuti a prenderti. Il giorno è arrivato", ha detto Walesa.

"Quando è troppo è troppo", "Non vogliamo una Polonia autoritaria" e "PiS significa alti costi di vita" erano gli slogan sui cartelli rivolti al partito di maggioranza che è al potere in Polonia da quasi otto anni, in vista delle elezioni parlamentari previste per l'autunno.

La data della protesta, che l'opposizione vede come uno spartiacque nella sua marcia verso un'eventuale vittoria elettorale nel voto di ottobre, è il 34esimo anniversario delle prime elezioni parzialmente libere in Polonia in cui il movimento di Walesa aveva ottenuto 160 seggi alla Camera Bassa il 35% dell'Assemblea, e il 99% dei seggi per i senatori.