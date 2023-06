Poliziotti arrestati, una delle vittime accusa: “Mi hanno buttato nella mia pipì”

Si chiama Nicolae e afferma di essere stato "buttato nella sua pipì" dopo essere stato portato in Questura. Sarebbe una delle vittime dei cinque poliziotti arrestati per le violenze avvenute a Verona tra il luglio 2022 e il marzo 2023. In un'intervista video, rilasciata al sito del Mattino di Padova, racconta di essere stato fermato mentre si trovava al bar insieme ad un amico e portato negli uffici investigativi. Lì avrebbe chiesto di andare in bagno, ma un agente gli ha risposto 'falla qui dentro la cella'. Poi lo ha preso - racconta - e lo ha buttato nella sua pipì. E' uno degli squarci che si aprono su un’indagine apparsa da subito estremamente delicata. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori di garanzia dei cinque poliziotti – un ispettore e quattro agenti delle Volanti di Verona – arrestati ieri mattina a conclusione di una lunga indagine della Squadra mobile. "Saranno sicuramente necessari accertamenti lunghi e complessi", ha detto all'ANSA il legale di uno dei cinque indagati. Ai cinque poliziotti, per i quali il Gip ha firmato la misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre al reato di tortura vengono contestati, a diverso titolo, anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. "L'indagine è molto delicata - ha proseguito l'avvocato -, ma sicuramente saranno necessari sviluppi e approfondimenti che comporteranno tempi lunghi per fare piena chiarezza e stabilire la veridicità dei fatti. Intanto restiamo in attesa della convocazione per l'interrogatorio di garanzia", ha concluso. Nell'ordinanza il Gip Livia Magri ha precisato che "la richiesta del pubblico ministero ha riguardato anche altri indagati e altri capi di imputazione provvisoria, rispetto ai quali è stata avanzata richiesta di misure cautelari interdittive". Il Questore di Verona, Roberto Massucci, nel frattempo aveva già disposto la rimozione dagli incarichi di 23 agenti che, pur non avendo preso parte a episodi di violenza, si presume possano non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi. Si tratta di poliziotti del Reparto Volanti che sono stati trasferiti ad incarichi burocratici.

La denuncia di Amnesty international: Verona come Bolzaneto In seguito agli eventi Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, nella sua rubrica sul portale Articolo21, denuncia: "Sembra di essere tornati alla caserma di Bolzaneto, 22 anni fa. Agli indagati si contestano comportamenti 'gravemente lesivi della dignità delle persone'. Una formula giuridicamente corretta ma che proviamo a tradurre così: uso di persone come strofinacci per asciugare la propria urina, vanterie sui pugni assestati sul volto di persone inermi, competizioni a chi picchiava di più". "Nel 2001, in Italia, c'era chi sosteneva la necessità di una norma sulla tortura -continua Noury: non per vietarla, ma per regolamentarla, in risposta alle sfide senza precedenti del periodo post-11 settembre. Ventidue anni dopo, da Verona arriva la conferma che la tortura serve non a scopo di sicurezza - non è mai servita né servirà mai - ma solo per esibire potere su coloro che ne sono privi. È un'espressione di odio, nascosta dietro una divisa. È un mezzo per annientare e umiliare. Quello che è accaduto a Verona, dunque, ci insegna due lezioni: il reato di tortura deve restare in vigore per punire chi si macchia di uno dei più gravi crimini internazionali, ma anche per tutelare la maggior parte degli operatori delle forze di polizia, compresi coloro che hanno contribuito agli sviluppi dell'indagine in corso. Non ci sono solo "mele marce" ma Verona dimostra che non c'è, almeno ancora, un ‘sistema marcio’, conclude il portavoce di Amnesty International.

