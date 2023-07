Addio a Milan Kundera. Scrisse "L''insostenibile leggerezza dell'essere"

Milan Kundera, romanziere e saggista ceco, è morto all'età di 94 anni. Lo scrittore, autore di romanzi che hanno cambiato la letteratura del Novecento, a partire dal più noto 'L'insostenibile leggerezza dell'essere', è stato più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, senza mai vincerlo. Kundera era molto riservato e non amava rilasciare interviste: era nato a Brno il 1º aprile 1929.

Dopo gli esordi da poeta, un testo teatrale e un saggio sulla prosa di Vladislav Vančura, Kundera ottiene un certo successo a partire dal 1963 con il primo dei tre volumi di racconti degli Amori ridicoli (poi riuniti in un unico volume nel 1970): satira pungente e corrosiva che non tarda a farsi notare, e poi soprattutto col suo primo romanzo, Lo scherzo. Uscito nel 1967 mentre il paese sta attraversando i forti cambiamenti che porteranno alla cosiddetta "Primavera di Praga", il libro è un'amara ricostruzione della realtà cecoslovacca del secondo dopoguerra, e vince il premio dell'Unione degli Scrittori Cechi.

Nei successivi romanzi, soprattutto in quelli del periodo francese, Kundera sviluppa un proprio stile personale, quello del "romanzo-saggio", alternando cioè elementi tipicamente narrativi a vere e proprie parentesi saggistiche.

Dopo il successo mondiale ottenuto nel 1984 con il suo "L'insostenibile leggerezza dell'essere", ha deciso di vivere in modo riservato nella sua patria d'adozione, la Francia, dove si era trasferito nel 1975, con la moglie Vera Hrabankova. Come aveva quasi annunciato nel suo capolavoro: "Vivere nella verità, non mentire né a sé stessi né agli altri, è possibile soltanto a condizione di vivere senza pubblico (…) Avere un pubblico, pensare a un pubblico, significa vivere nella menzogna."