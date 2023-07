In Italia arriva Bard, l'intelligenza artificiale di Google che sfida ChatGpt

Bard, il software di intelligenza artificiale generativa di Google, arriva in Europa e in Italia.

Questo concorrente diretto di ChatGpt "attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità" agli utenti, spiega Google, aggiungendo che "ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni. Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile".

Durante una conference call il direttore del prodotto in Google, Jack Krawczyk, ha spiegato che "Bard è un'esperienza diversa dalla ricerca di Google, un nuovo paradigma del modo in cui usiamo il computer", aggiungendo che Bard è accessibile a tutti.

Per il colosso americano l'espansione di questo “esperimento di intelligenza artificiale conversazionale”, lanciato in versione beta a marzo scorso "è la più grande fino a questo momento, il nostro approccio è ambizioso e responsabile".

È possibile interagire con Bard in più di 40 lingue tra cui arabo, cinese, tedesco e hindi.

Quando un utente interagisce con Bard, si legge sul sito di Google, vengono memorizzate le conversazioni, la posizione, il feedback e le informazioni sull'utilizzo. “Questi dati ci aiutano a fornire, migliorare e sviluppare prodotti, servizi e tecnologie di machine learning di Google” spiega il colosso tech, aggiungendo che tali informazioni possono essere eliminate dal proprio account in qualsiasi momento.

Poiché si tratta di una tecnologia sperimentale, Google avverte che "Bard potrebbe in alcune occasioni fare affermazioni imprecise in risposta ad una richiesta dell'utente". “Se ricevete una risposta da Bard che ritenete imprecisa oppure non appropriata - aggiunge - o se riscontrate un problema o se desiderate semplicemente mandare una segnalazione, c'è un modo semplice per lasciare un commento”.

"Potete anche scegliere per quanto tempo Bard archivierà i vostri dati nel vostro account Google" oppure "disattivare completamente questa funzione ed eliminare facilmente la vostra attività su Bard".