El Bilal Touré è un calciatore dell'Atalanta. Costato 27 milioni, è l'acquisto più oneroso della Dea

E' costato 27 milioni più 3 di bonus - l'affare più costoso della storia della società, davanti ai 26 di Duvan Zapata - e ha firmato un quadriennale con opzione per un altro anno a favore del club per 1,5 milioni a stagione.

"Sono molto felice di aver firmato per l'Atalanta e non vedo l'ora di iniziare a lavorare in questa bella struttura". Sono le prime parole da nerazzurro del neo acquisto El Bilal Touré, ripreso dai canali ufficiali del club nella sede di Zingonia. "Grazie a tutti i tifosi per l'accoglienza calorosa che mi avete riservato sui social. Ci vediamo presto! - chiude l'attaccante maliano -. Ora sono qui, mi impegnerò al massimo e suderò la maglia. Forza Atalanta!".